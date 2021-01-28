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Питання щодо України має включати Крим: США підтримали заяву в ОБСЄ

Відень, Четвер 28 січня 2021 23:11
Питання щодо України має включати Крим: США підтримали заяву в ОБСЄ
Фото: прапор ОБСЄ (flickr.com/osce_smmu)
Автор: Артур Родивилов

Сполучені Штати повністю підтримують заяву чинного голови ОБСЄ Анн Лінде про те, що питання врегулювання конфлікту в Україні має включати і Крим. СММ ОБСЄ має отримати доступ і на півострів.

Про це заявила тимчасовий керівник місії США при ОБСЄ Кортні Острієн.

Вона підкреслила, що протести російської делегації в ОБСЄ минулого тижня з приводу заяв Анн Лінде є абсолютно невиправданими.

За її словами, ці російські заперечення йдуть всупереч з переважною думкою країн-учасниць ОБСЄ, але також і ООН, Європейського суду з прав людини: "Крим - це Україна".

"Мандат СММ, який був схвалений постійним радою, забезпечує місії "вільний і безпечний доступ на всю територію України". І ми всі знаємо, що Крим - це Україна", - заявила тимчасовий керівник місії США при ОБСЄ.

Нагадаємо, сьогодні ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації, відхиливши пропозицію України про відсторонення представників РФ. Рішення про відсторонення російської делегації підтримали лише 37 представників ПАРЄ, проти - 115.

Раніше українська делегація під час відкриття зимової сесії ПАРЄ оскаржила повноваження російської делегації.

При цьому Україна пропонувала ПАРЄ компроміс - дати ще півроку на діалог з Росією, але якщо за цей період не буде позитивного руху, припинити повноваження делегації РФ.

Зазначимо, минулого року ПАРЄ затвердила повноваження російської делегації в повному обсязі. За ратифікацію повноважень делегації проголосували 96 парламентаріїв, проти 44, утрималися - 7.

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