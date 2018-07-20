Питання збереження важкої атлетики та боксу в програмі ОІ розглянуть в листопаді

Важку атлетику і бокс можуть виключити з програми Олімпіад

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) на своєму засіданні виконкому в листопаді розгляне питання збереження боксу в програму літніх Ігор 2020 року і важкої атлетики в програмі Ігор 2024 року. Про це повідомляє прес-служба організації.

Можливість виключення важкої атлетики з'явилася через проблеми з допінгом.

Як наголошується в релізі, МОК оцінив кроки, вжиті Міжнародною федерацією важкої атлетики (IWF), щодо посилення антидопінгової програми і зміни ставлення до допінгу в країнах з високим рівнем ризику. Однак, незважаючи на те, що дані кроки були визнані позитивними, МОК прийняв рішення зберегти умовний статус допуску даного виду спорту в програму Ігор-2024.

Головною проблемою боксерської організації є її корумпованість.

У МОК відзначили прогрес Міжнародної асоціації боксу (AIBA) у вирішенні деяких питань, проте залишається стурбованість щодо управління організацією, а також фінансової і спортивної цілісності. У зв'язку з цим виконавчий рада МОК ухвалив рішення зберегти припинення фінансування AIBA і залишив за собою право розгляду питання про доцільність включення боксу в програму Ігор-2020.

Засідання виконавчого комітету МОК має пройти з 30 листопада по 2 грудня в Токіо.

Нагадаємо, раніше український чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBC і WBO Олександр Усик (14-0, 11 КО) звернувся до президента МОК Томасу Баху з проханням зберегти бокс в програмі Олімпійських ігор.