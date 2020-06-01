Вопрос отставки не стоит: в Раде пока не будут обсуждать увольнение Авакова 

В Верховной раде пока не будут обсуждать вопрос отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Сегодня парламентарии хотели его заслушать в связи с ситуацией в Кагарлыке и Броварах.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

По ее словам, на сегодняшнем заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности, посвященному ситуации в Кагарлыке и Броварах, не обсуждали вопрос отставки Авакова.

"На заседании фракции "Слуги народа" также не будут обсуждать отставку", - добавила Верещук.

Как писало РБК-Украина, сегодня все фракции парламента заявили о желании заслушать главу МВД относительно ситуации в Кагарлыке и Броварах.

Напомним, в Броварах произошла перестрелка между перевозчиками на территории жилых многоэтажных домов.

По состоянию на утро понедельника уже 20 участников стрельбы взяли под стражу.

В Кагарлыке силовики пытали и насиловали местную жительницу Нелю Вербицкую прямо в отделении полиции.

Несмотря на это, сегодня на заседании правоохранительного комитета не было Авакова. Комитет заслушал его заместителя Антона Геращенко. Аваков будет докладывать с трибуны в пятницу на часе вопросов к правительству.