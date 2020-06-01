Питання відставки не стоїть: у Раді поки не будуть обговорювати звільнення Авакова

Раніше фракції заявили про бажання заслухати Авакова щодо ситуації в Кагарлику та Броварах
У Верховній раді поки не будуть обговорювати питання відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Сьогодні парламентарії хотіли його заслухати у зв'язку з ситуацією в Кагарлику та Броварах.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомила народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук.
За її словами, на сьогоднішньому засіданні комітету з питань правоохоронної діяльності, присвяченому ситуації в Кагарлику та Броварах, не обговорювали питання відставки Авакова.
"На засіданні фракції "Слуги народу" також не будуть обговорювати відставку", - додала Верещук.
Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні всі фракції парламенту заявили про бажання заслухати главу МВС щодо ситуації в Кагарлику та Броварах.
Нагадаємо, у Броварах сталася перестрілка між перевізниками на території житлових багатоповерхових будинків.
Станом на ранок понеділка вже 20 учасників стрільби взяли під варту.
У Кагарлику силовики катували та ґвалтували місцеву жительку Нелю Вербицьку прямо у відділенні поліції.
Попри це, сьогодні на засіданні правоохоронного комітету не було Авакова. Комітет заслухав його заступника Антона Геращенка. Аваков буде доповідати з трибуни в п'ятницю на годині запитань до уряду.
Автор: Максим Зайченко