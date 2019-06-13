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Вопрос освобождения заложников обсудят на следующей встрече в Минске

Новости » Политика    13.06.2019 - 16:52
Вопрос освобождения заложников обсудят на следующей встрече в Минске
Фото: Павел Климкин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Следующее заседание ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет в Минске 19 июня

Вопрос освобождения заложников будет обсуждаться на следующей встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске 19 июня. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин на совместном брифинге с председателем ОБСЕ, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Климкина, 19 июня украинская сторона в ТКГ попытается возобновить активную дискуссию по освобождению заключенных.

"Отдельный очень большой блок вопросов, связанный с освобождением заложников и политзаключенных. На следующем заседании, на минской площадке 19 июня будет еще одна попытка посмотреть, каким образом можно сделать толчок в освобождении заложников. Мы стараемся туда привлечь дискуссию об освобождении политических заключенных, которую РФ блокирует", - заявил Климкин.

Напомним, представители Трехсторонней контактной группы на своем прошлом заседании в Минске договорились разработать механизм пошагового прекращения огня на Донбассе. Тогда на заседании поднимались вопросы военнопленных, в частности моряков, которых РФ незаконно задержала в ноябре 2018 года.

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Новости Украины ДонбассПавел Климкин
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