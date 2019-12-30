Вопрос нескольких месяцев: Гончарук о транше МВФ

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Кабмин работает над долгосрочной программой сотрудничества с МВФ

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина получит транш от Международного валютного фонда (МВФ) в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы правительства телеканалу "Украина 24".

Так, Гончарук отметил, что получение транша от МВФ в рамках программы сотрудничества это "вопрос нескольких месяцев". Он добавил, что для правительства важно добиться долгосрочного сотрудничества с МВФ.

"Это вопрос нескольких месяцев. Сотрудничество с МВФ - это о доверии. Для нас важно получить долгосрочную программную работу с МВФ", - заявил глава правительства.

Напомним, ранее первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова озвучила главные условия для получения очередного транша от МВФ. В частности, МВФ ждет принятия законопроекта №2571, который недавно Кабмин подал в парламент.

Кроме того, министр финансов Оксана Маркарова заявила, что через 3 года Украина не будет нуждаться в кредитовании Международного валютного фонда. Также Маркарова напомнила, что Украина достигла договоренности не просто об очередном транше, а о новой программе с МВФ.