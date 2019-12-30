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Питання декількох місяців: Гончарук про транш МВФ

Новини » Політика     30.12.2019 - 20:17
Питання декількох місяців: Гончарук про транш МВФ
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Кабмін працює над довгостроковою програмою співпраці з МВФ

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна отримає транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) впродовж декількох місяців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави уряду телеканалу "Україна 24".

Так, Гончарук наголосив, що отримання траншу від МВФ в рамках програми співпраці це "питання декількох місяців". Він додав, що для уряду важливо досягти довгострокової співпраці з МВФ.

"Це питання декількох місяців. Співпраця з МВФ - це про довіру. Для нас важливо отримати довгострокову програмну роботу з МВФ", - заявив глава уряду.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова озвучила головні умови для отримання чергового траншу від МВФ. Зокрема, МВФ чекає ухвалення законопроекту №2571, який Кабмін нещодавно подав до парламенту.

Крім того, міністр фінансів Оксана Маркарова заявляла, що через 3 роки Україна не буде потребувати кредитування Міжнародного валютного фонду. Також Маркарова нагадала, що Україна досягла домовленості не просто про черговий транш, а про нову програму з МВФ.

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