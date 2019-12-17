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В Кабмине рассказали, когда Украине не понадобятся кредиты МВФ

Новости » Экономика     17.12.2019 - 00:23
В Кабмине рассказали, когда Украине не понадобятся кредиты МВФ
Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

Украина сможет не зависеть от МВФ через три года

Через три года Украина не будет нуждаться в кредитование Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в эфире Свобода слова на ICTV, передает корреспондент РБК-Украина.

Она напомнила, что Украина достигла договоренности не просто об очередном транше, а о новой программе с МВФ.

"Это новая программа на три года примерно на 5,5 млрд долларов. Эта программа на три года, как мы ее в середине называем, надеемся последняя программа, которую мы не закончим на полпути, а мы с ней выпустимся. И уже наше сотрудничество с фондом будет как страны-участницы, которая не требует нового кредитования", - заявила Маркарова.

По ее словам, программа базируется на стандартных вопросах для МВФ. В частности, фискальной, монетарной и антикоррупционной политике.

"У Украины абсолютно есть шанс через три года стать самодостаточной", - добавила она.

Ранее представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс заявил, что окончательное утверждение программы МВФ для Украины будет зависеть от выполнения предварительных условий.

РБК-Укрина писало, что Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что Украина сможет получить одобрение новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) в начале 2020 года.

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