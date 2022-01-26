Питання місця проведення очних зустрічей ТКГ досі відкрите, - Гармаш

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

Він зазначив, що обговорюючи Стамбул як можливу локацію для зустрічей в офлайні, "міністр" "ЛНР" зажадав від Туреччини "офіційних документів з гарантіями безпеки" і, по суті, визнання Туреччиною "паспортів" "ДНР" і "ЛНР", оскільки не всі учасники їх "делегацій" мають українські або навіть російські паспорти.

"Своєю чергою, представник Росії, не чекаючи турецьких гарантій, заявив, що росіянам Стамбул логістично не зручний. Їм "краще Мінськ", або навіть міста РФ або України, наприклад, Москва, Донецьк або Луганськ", - розповів Гармаш.