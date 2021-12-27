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Вопрос членства Украины в НАТО для Москвы такой же важный, как и для Киева, - МИД России

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Москва, Понедельник 27 декабря 2021 11:59
Вопрос членства Украины в НАТО для Москвы такой же важный, как и для Киева, - МИД России Фото: Сергей Рябков, замглавы МИД РФ (twitter.com/mid_rf)
Автор: Дмитрий Левицкий

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков высказался о возможности членства Украины в НАТО. По его словам, этот вопрос для России такой же важный, как и для самой Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Рябкова для журнала "Международная жизнь".

"Вопрос о перспективе вступления Украины в НАТО имеет для нас по меньшей мере такое же важное - если не большее - значение, чем для самой Украины", - сказал он.

Рябков отметил, что Украина, Россия и НАТО уже подошли к той черте, за которой "начинают играть совсем другие факторы".

"Значимость этих факторов, их коренное значение для нашего даже самосознания, не говоря уже о геополитическом позиционировании, неоспорима", - пояснил дипломат, но так и не назвав эти факторы.

Представитель российского МИДа также ответил тем, кто выступает за то, чтобы поставить Россию в угол. Они, по его словам, недооценивают того, что может в результате произойти.

"Они как-то потеряли ощущение реальности, ощущение здравого смысла, надеюсь, они не потеряли чувство самосохранения", - добавил он.

Напомним, Россия требует, чтобы НАТО отказалось от своего обещания по поводу членства Украины в Альянсе.

В ответ в НАТО заявили, что не собираются идти на компромиссы с Россией по вопросу Украины.

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