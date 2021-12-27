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Питання членства України в НАТО для Москви таке ж важливе, як і для Києва, - МЗС Росії

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Москва, Понеділок 27 грудня 2021 11:59
Питання членства України в НАТО для Москви таке ж важливе, як і для Києва, - МЗС Росії Фото: Сергій Рябков, заступник глави МЗС РФ (twitter.com/mid_rf)
Автор: Дмитро Левицький

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков висловився про можливість членства України в НАТО. За його словами, це питання для Росії таке ж важливе, як і для самої України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Рябкова для журналу "Міжнародне життя".

"Питання про перспективу вступу України в НАТО має для нас щонайменше таке ж важливе - якщо не більше - значення, ніж для самої України", - сказав він.

Рябков зазначив, що Україна, Росія та НАТО вже підійшли до тої межі, за якою "починають грати зовсім інші фактори".

"Значимість цих факторів, їхнє корінне значення для нашої навіть самосвідомості, не кажучи вже про геополітичне позиціонування, незаперечна", - пояснив дипломат, але так і не назвавши ці фактори.

Представник російського МЗС також відповів тим, хто виступає за те, щоб поставити Росію в куток. Вони, за його словами, недооцінюють того, що може в результаті цього статися.

"Вони якось втратили відчуття реальності, відчуття здорового глузду, сподіваюся, вони не втратили відчуття самозбереження", - додав він.

Нагадаємо, Росія вимагає, щоб НАТО відмовилося від своєї обіцянки щодо членства України в Альянсі.

У відповідь у НАТО заявили, що не збираються йти на компроміси з Росією щодо питання України.

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