Питання членства України в НАТО для Москви таке ж важливе, як і для Києва, - МЗС Росії

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков висловився про можливість членства України в НАТО. За його словами, це питання для Росії таке ж важливе, як і для самої України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Рябкова для журналу " Міжнародне життя ".

"Питання про перспективу вступу України в НАТО має для нас щонайменше таке ж важливе - якщо не більше - значення, ніж для самої України", - сказав він.

Рябков зазначив, що Україна, Росія та НАТО вже підійшли до тої межі, за якою "починають грати зовсім інші фактори".

"Значимість цих факторів, їхнє корінне значення для нашої навіть самосвідомості, не кажучи вже про геополітичне позиціонування, незаперечна", - пояснив дипломат, але так і не назвавши ці фактори.

Представник російського МЗС також відповів тим, хто виступає за те, щоб поставити Росію в куток. Вони, за його словами, недооцінюють того, що може в результаті цього статися.

"Вони якось втратили відчуття реальності, відчуття здорового глузду, сподіваюся, вони не втратили відчуття самозбереження", - додав він.