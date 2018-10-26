Вопрос автокефалии украинской церкви должен решать Вселенский собор, - Новинский

Фото: Вадим Новинский (opposition.org.ua)

Новинский считает, что последние годы повсеместно "наблюдается клевета" в отношении канонической УПЦ

Вопрос автокефалии украинской церкви должен решать Вселенский собор. Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" высказал народный депутат, член фракции "Оппозиционный блок" и лидер "Партии мира" Вадим Новинский.

По его словам, если следовать церковным законам и канонам, то решения 11 октября Стамбульского патриархата не должно было быть, "поскольку оно является незаконным".

"Это незаконное решение. Если следовать церковным канонам, никакого Томоса нельзя давать, когда есть раскол в стране. У нас три церковные юрисдикции. Украинская православная церковь, каноническая, что берет начало с 988 года. И две раскольнические структуры, которые в мире не признаны, и только один Константинополь их признал. А остальные церкви не признали. Это незаконное решение Константинополя", - уверен Новинский.

По его словам, вопрос автокефалии украинской церкви должен решать Вселенский собор, который Константинополь не планирует собирать. "Стамбул на это не идет, так как будут нелицеприятные высказывания в его адрес, церкви его не поддержат.", - отметил Новинский.

Он также считает, что в последние годы повсеместно "наблюдается клевета в отношении канонической Украинской православной церкви".

"После 2014 года наша каноническая церковь вдруг подверглась гонениям, всякой клевете, когда говорили, что священники не отпевают воинов АТО, что в храмах хранится оружие, но это все ложь, которую намеренно распространяли через СМИ", - сообщил нардеп.