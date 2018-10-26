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Питання автокефалії української церкви повинен вирішувати Вселенський собор, - Новинський

Новини » Політика    26.10.2018 - 08:39
Фото: Вадим Новинський (opposition.org.ua)
Фото: Вадим Новинський (opposition.org.ua)

Новинський вважає, що останні роки повсюдно "спостерігається наклеп" стосовно канонічної УПЦ

Питання автокефалії української церкви повинен вирішувати Вселенський собор. Таку думку в ефірі телеканалу "112 Україна" висловив народний депутат, член фракції "Опозиційний блок" та лідер "Партії миру" Вадим Новинський.

За його словами, якщо слідувати церковним законам і канонам, то рішення 11 жовтня Стамбульського патріархату не повинно було бути, "оскільки воно є незаконним".

"Це незаконне рішення. Якщо слідувати церковними канонами, ніякого Томосу не можна давати, коли є розкол в країні. У нас три церковні юрисдикції. Українська православна церква канонічна, що бере початок від 988 року. І дві розкольницькі структури, які у світі не визнані, і тільки один Константинополь їх визнав. А інші церкви не визнали. Це незаконне рішення Константинополя", - упевнений Новинський.

За його словами, питання автокефалії української церкви повинен вирішувати Вселенський собор, який Константинополь не планує збирати. "Стамбул на це не йде, так як будуть неприємні висловлювання на його адресу, церкви його не підтримають.", - зазначив Новинський.

Він також вважає, що в останні роки повсюдно "спостерігається наклеп стосовно канонічної Української православної церкви".

"Після 2014 року наша канонічна церква раптом піддалася гонінням, всякому наклепу, коли говорили, що священики не відспівують воїнів АТО, що в храмах зберігається зброя, але це все брехня, яку навмисно поширювали через ЗМІ", - повідомив нардеп.

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