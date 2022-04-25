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Вопреки санкциям. Россия увеличивает объемы экспорта нефти

Нефтяной танкер (Фото: japantimes.com)
Автор: Константин Широкун

С 24 февраля по 18 апреля из портов Российской Федерации вышли в общей сложности 380 нефтяных танкеров. Это на 8% больше, чем за тот же период прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei.

Компания Refinitiv, отслеживающая движение нефтетанкеров, в своем отчете отмечает, что, несмотря на введение множественных санкций против России, азиатские страны продолжают массово закупать у РФ крупные объемы нефти.

С 24 февраля по 18 апреля из РФ вышли в общей сложности 380 нефтетанкеров против 357 штук за прошлый год. Из них 115 направились в страны Азии: 52 - в Китай, 28 - в Южную Корею, 25 - в Индию, 9 - в Японию и один - в Малайзию. Поставки нефти в Индию по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличились в восемь раз.

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Российская Федерация