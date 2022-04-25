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Всупереч санкціям. Росія збільшує обсяги експорту нафти

Нафтовий танкер (Фото: japantimes.com)
Автор: Константин Широкун

З 24 лютого по 18 квітня з портів Російської Федерації вийшли в цілому 380 нафтових танкерів. Це на 8% більше, ніж за той же період минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei.

Компанія Refinitiv, що відстежує рух нафтотанкерів, у своєму звіті зазначає, що, всупереч введенню множинних санкцій проти Росії, азійські країни продовжують масово закуповувати у РФ великі обсяги нафти.

З 24 лютого по 18 квітня з РФ вийшли в цілому 380 нафтотанкерів проти 357 штук за минулий рік. З них 115 попрямували в країни Азії: 52 - в Китай, 28 - в Південну Корею, 25 - в Індію, 9 - в Японію і один - в Малайзію. Постачання нафти в Індію в порівнянні з тим же періодом минулого року збільшилися у вісім разів.

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Російська Федерація