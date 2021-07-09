UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Вопиющая непрофессиональность". В "Голосе" прокомментировали вето на закон о ВККС

Автор: РБК-Украина

Президент ветировал судебный законопроект №3711-д, который 29 июня во втором чтении и в целом принял парламент. Это - результат бессистемной работы власти.

Об этом заявил народный депутат фракции "Голос" Олег Макаров.

"Еще осенью Верховная рада направила законопроект №3711, поданный президентом на повторное первое чтение из-за его несовершенства. Команда президента, депутаты монобольшинства зарегистрировали №3711-д, который содержал те же недостатки. Ко второму чтению юридическая команда президента в качестве поправок, из депутатов своей фракции подала фактически новую, уже третью редакцию этого закона, который после жарких дискуссий и доработки в комитете был принят", - заявил Макаров.

В процессе принятия законопроекта во втором чтении в сессионном зале была допущена противоречивость некоторых статей между собой. Вето с очередными предложениями к тексту законопроекта свидетельствует о непрофессионализме и бессистемности власти, убежден Макаров.

"Это все, что надо знать о серьезности подхода юридической команды президента к тому, что они называют "судебной реформой", - добавил нардеп.

Партия "Голос" требует обновления и ВРП и ВККС для проведения полноценной судебной реформы.

"Украине срочно нужна реальная судебная реформа. Но вместо системных изменений нам предлагают консервирование ситуации. Это не реформа, а имитация", - резюмировал нардеп.

Напомним, ранее сообщалось, что украинским судам не доверяют 78% украинцев, а полностью доверяют менее 2%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Партия Голос