"Вопиющая непрофессиональность". В "Голосе" прокомментировали вето на закон о ВККС

Президент ветировал судебный законопроект №3711-д, который 29 июня во втором чтении и в целом принял парламент. Это - результат бессистемной работы власти.
Об этом заявил народный депутат фракции "Голос" Олег Макаров.
"Еще осенью Верховная рада направила законопроект №3711, поданный президентом на повторное первое чтение из-за его несовершенства. Команда президента, депутаты монобольшинства зарегистрировали №3711-д, который содержал те же недостатки. Ко второму чтению юридическая команда президента в качестве поправок, из депутатов своей фракции подала фактически новую, уже третью редакцию этого закона, который после жарких дискуссий и доработки в комитете был принят", - заявил Макаров.
В процессе принятия законопроекта во втором чтении в сессионном зале была допущена противоречивость некоторых статей между собой. Вето с очередными предложениями к тексту законопроекта свидетельствует о непрофессионализме и бессистемности власти, убежден Макаров.
"Это все, что надо знать о серьезности подхода юридической команды президента к тому, что они называют "судебной реформой", - добавил нардеп.
Партия "Голос" требует обновления и ВРП и ВККС для проведения полноценной судебной реформы.
"Украине срочно нужна реальная судебная реформа. Но вместо системных изменений нам предлагают консервирование ситуации. Это не реформа, а имитация", - резюмировал нардеп.
Напомним, ранее сообщалось, что украинским судам не доверяют 78% украинцев, а полностью доверяют менее 2%.