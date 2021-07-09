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"Вопиющая непрофессиональность". В "Голосе" прокомментировали вето на закон о ВККС

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Киев, Пятница 09 июля 2021 09:46
"Вопиющая непрофессиональность". В "Голосе" прокомментировали вето на закон о ВККС Фото: Олег Макаров (goloszmin.org)
Автор: РБК-Украина

Президент ветировал судебный законопроект №3711-д, который 29 июня во втором чтении и в целом принял парламент. Это - результат бессистемной работы власти.

Об этом заявил народный депутат фракции "Голос" Олег Макаров.

"Еще осенью Верховная рада направила законопроект №3711, поданный президентом на повторное первое чтение из-за его несовершенства. Команда президента, депутаты монобольшинства зарегистрировали №3711-д, который содержал те же недостатки. Ко второму чтению юридическая команда президента в качестве поправок, из депутатов своей фракции подала фактически новую, уже третью редакцию этого закона, который после жарких дискуссий и доработки в комитете был принят", - заявил Макаров.

В процессе принятия законопроекта во втором чтении в сессионном зале была допущена противоречивость некоторых статей между собой. Вето с очередными предложениями к тексту законопроекта свидетельствует о непрофессионализме и бессистемности власти, убежден Макаров.

"Это все, что надо знать о серьезности подхода юридической команды президента к тому, что они называют "судебной реформой", - добавил нардеп.

Партия "Голос" требует обновления и ВРП и ВККС для проведения полноценной судебной реформы.

"Украине срочно нужна реальная судебная реформа. Но вместо системных изменений нам предлагают консервирование ситуации. Это не реформа, а имитация", - резюмировал нардеп.

Напомним, ранее сообщалось, что украинским судам не доверяют 78% украинцев, а полностью доверяют менее 2%.

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