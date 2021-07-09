"Кричуща непрофесійність". У "Голосі" прокоментували вето на закон про ВККС
Президент ветував судовий законопроект №3711-д, який 29 червня у другому читанні й у цілому ухвалив парламент. Це - результат безсистемної роботи влади.
Про це заявив народний депутат фракції "Голос" Олег Макаров.
"Ще восени Верховна рада направила законопроект №3711, поданий президентом, на повторне перше читання через його недосконалість. Команда президента, депутати монобільшості зареєстрували №3711-д, який містив ті самі вади. До другого читання юридична команда президента, в якості поправок, через депутатів своєї фракції подала фактично нову, вже третю редакцію цього закону, який після палких дискусій і доопрацювання в комітеті було прийнято", - заявив Макаров.
В процесі прийняття законопроекту в другому читанні в сесійній залі була допущена суперечливість деяких статей між собою. Вето з черговими пропозиціями до тексту законопроекту свідчить про непрофесійність і безсистемність влади, переконаний Макаров.
"Це все, що треба знати про серйозність підходу юридичної команди президента до того, що вони називають "судовою реформою", - додав нардеп.
Партія "Голос" вимагає оновлення і ВРП, і ВККС для проведення повноцінної судової реформи.
"Україні терміново потрібна реальна судова реформа. Але замість системних змін нам пропонують консервування ситуації. Це не реформа, а ïï імітація", - резюмував нардеп.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українським судам не довіряють 78% українців, а повністю довіряють менш як 2%.