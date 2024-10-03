ВООЗ пропонує регулювати смартфони як тютюн для захисту психічного здоров'я молоді

Представниця ВООЗ Наташа Аццопарді Мускат підкреслила, що збільшення проблемної поведінки, пов'язаної з іграми та соцмережами, вимагає впровадження вікових обмежень та створення "зон без пристроїв".

"Можливо, нам потрібно подумати про те, де доцільно використовувати цифрові пристрої, і, можливо, настав час почати думати про місця, де певні цифрові пристрої не можна використовувати", - заявила вона.

Згідно з дослідженням ВООЗ, понад 10% підлітків у Європі не можуть контролювати свою поведінку у соцмережах, що призводить до негативних наслідків для психічного здоров'я.

Мускат наголосила на важливості негайних дій та навчання молоді правильного використання цифрових інструментів.

Вона зазначила, що заходи, включно з віковими обмеженнями, контрольованими цінами та навіть забороненими зонами, спрацювали на регулювання тютюну, тож їх можна взяти їх як приклад того, як можна контролювати використання портативних пристроїв, таких як смартфони.