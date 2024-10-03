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ВОЗ предлагает регулировать смартфоны как табак для защиты психического здоровья молодежи

Фото: ребенок с телефоном (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предлагает странам рассмотреть возможность регулирования цифровых устройств, таких как смартфоны, по аналогии с табачными изделиями, чтобы бороться с негативным влиянием социальных медиа на психическое здоровье молодежи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Представительница ВОЗ Наташа Аццопарди Мускат подчеркнула, что увеличение проблемного поведения, связанного с играми и соцсетями, требует внедрения возрастных ограничений и создания "зон без устройств".

"Возможно, нам нужно подумать о том, где целесообразно использовать цифровые устройства, и, возможно, пора начать думать о местах, где определенные цифровые устройства нельзя использовать", - заявила она.

Согласно исследованию ВОЗ, более 10% подростков в Европе не могут контролировать свое поведение в соцсетях, что приводит к негативным последствиям для психического здоровья.

Мускат отметила важность немедленных действий и обучение молодежи правильному использованию цифровых инструментов.

Она отметила, что меры, включая возрастные ограничения, контролируемые цены и даже запрещенные зоны, сработали на регулирование табака, поэтому их можно взять их в пример того, как можно контролировать использование портативных устройств, таких как смартфоны.

 

 

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