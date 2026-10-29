ВООЗ перевірила продукти в Києві: скільки зразків перевищили норму трансжирів

У київських супермаркетах у 14% перевірених зразків харчових продуктів виявили перевищення встановленої норми промислово вироблених трансжирів. Загалом експерти дослідили 100 зразків.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на результи нового етапу дослідження FEEDcities в Україні від ВООЗ.

Що показала перевірка продуктів

За попередніми результатами дослідження, у 86% зі 100 зразків вміст трансжирів відповідав установленим нормам. Перевищення виявили в окремих зразках солодощів, сирів, морозива, сиркових десертів і переробленого м’яса.

Водночас це не означає, що всі продукти цих категорій містять надлишок трансжирів. Визначити небезпечний продукт лише за його категорією споживач не зможе.

Зразки відібрали влітку 2026 року в супермаркетах Києва. До лабораторії їх передали без інформації про виробника чи бренд, щоб забезпечити незалежність дослідження.

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Які норми діють в Україні

З жовтня 2023 року в Україні діє обмеження на вміст промислово вироблених трансжирів у харчових продуктах - не більше 2 г на 100 г усіх жирів.

Промислово вироблені трансжири є одним із факторів ризику серцево-судинних захворювань. За даними ВООЗ, із їхнім споживанням пов’язують понад 278 тисяч смертей у світі щороку.

У 2023 році ВООЗ досліджувала продукти у Львові. Тоді 70% перевірених зразків відповідали вимогам законодавства щодо вмісту трансжирів. Однак напряму порівнювати ці результати з київськими не варто: львівське дослідження охоплювало не лише супермаркети, а й кіоски та точки вуличної торгівлі.

Що роблять для контролю якості

З 2025 року Держпродспоживслужба проводить національний моніторинг вмісту промислово вироблених трансжирів у продуктах харчування.

У разі виявлення перевищень територіальні органи служби вживають передбачених законодавством заходів. Зокрема, операторів ринку залучають до усунення порушень, відкликання продукції та недопущення її подальшого обігу.

Дослідження FEEDcities доповнює державний моніторинг і допомагає оцінювати склад поширених продуктів та визначати, де потрібні подальші заходи.