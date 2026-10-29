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ВОЗ проверила продукты в Киеве: сколько образцов превысили норму трансжиров

11:29 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Василина Копытко
ВОЗ проверила продукты в Киеве: сколько образцов превысили норму трансжиров Эксперты исследовали 100 образцов из киевских супермаркетов (фото иллюстративный: Getty Images)
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В киевских супермаркетах у 14% проверенных образцов пищевых продуктов выявлено превышение установленной нормы промышленно производимых трансжиров. В общей сложности эксперты исследовали 100 образцов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты нового этапа исследования FEEDcities в Украине от ВОЗ.

Что показала проверка продуктов

По предварительным результатам исследования, в 86% из 100 образцов содержание трансжиров соответствовало установленным нормам. Превышения обнаружили в отдельных образцах сладостей, сыров, мороженого, творожных десертов и переработанного мяса.

В то же время, это не означает, что все продукты этих категорий содержат излишек трансжиров. Определить опасный продукт только по его категории потребитель не сможет.

Образцы отобрали летом 2026 года в супермаркетах Киева. В лабораторию их передали без информации о производителе или бренде, чтобы обеспечить независимость исследования.

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Какие нормы действуют в Украине

С октября 2023 г. в Украине действует ограничение на содержание промышленно производимых трансжиров в пищевых продуктах - не более 2 г на 100 г всех жиров.

Промышленно производимые трансжиры являются одним из факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. По данным ВОЗ, с их потреблением связывают более 278 тысяч смертей в мире каждый год.

В 2023 году ВОЗ исследовала продукты во Львове. Тогда 70% проверенных образцов отвечали требованиям законодательства по содержанию трансжиров. Однако напрямую сравнивать эти результаты с киевскими не стоит: львовское исследование охватывало не только супермаркеты, но и киоски и точки уличной торговли.

Что делают для контроля качества

С 2025 года Госпродпотребслужба проводит национальный мониторинг содержания промышленно производимых трансжиров в продуктах питания.

В случае выявления превышений территориальные органы службы принимают предусмотренные законодательством меры. В частности, операторов рынка привлекают к устранению нарушений, отзыву продукции и недопущению ее дальнейшего обращения.

Исследование FEEDcities дополняет государственный мониторинг и помогает оценивать состав распространенных продуктов и определять, где необходимы дальнейшие меры.

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