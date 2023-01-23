ВООЗ передала Україні партію автомобілів невідкладної допомоги (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства охорони здоров'я України.

Ці 26 автомобілів невідкладної допомоги використовуватимуть для забезпечення потреб пацієнтів у сфері охорони здоров’я під час війни.

"Це 6 автомобілів для перевезення пацієнтів та 20 реанімобілів, обладнаних кисневими балонами, дефібриляторами, транспортними апаратами ШВЛ та іншим медичним обладнанням, що дозволяє транспортувати тяжкопоранених пацієнтів до закладів охорони здоров’я", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві зазначили, що починаючи з 24 лютого 2022 року, ВООЗ та її партнери передали Україні понад 30 автомобілів швидкої допомоги. Ще більше планується надати протягом року. Пожертва стала можливою завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу.