RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВОЗ передала Украине партию автомобилей неотложной помощи (фото)

Фото: ВОЗ передала Украине партию автомобилей неотложной помощи (facebook.com/moz.uk)
Автор: Дмитрий Браславский

Бюро Всемирной организации здравоохранения передало Украине 26 автомобилей неотложной помощи

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства здравоохранения Украины.

Эти 26 автомобилей срочной помощи будут использовать для обеспечения потребностей пациентов в сфере здравоохранения во время войны.

"Это 6 автомобилей для перевозки пациентов и 20 реанимобилей, оборудованных кислородными баллонами, дефибрилляторами, транспортными аппаратами ИВЛ и другим медицинским оборудованием, позволяющим транспортировать тяжелораненых пациентов в учреждения здравоохранения", - говорится в сообщении.

В Министерстве отметили, что начиная с 24 февраля 2022 года, ВОЗ и ее партнеры передали Украине более 30 автомобилей скорой помощи. Еще больше планируется предоставить в течение года. Пожертвование стало возможным благодаря финансовой поддержке Европейского Союза.

Напомним, что представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт заявил, что около четверти населения Украины, а это почти 10 миллионов человек, могут страдать от психических расстройств из-за войны России против Украины.

Также директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявлял, что миллионы украинцев будут вынуждены покинуть дома из-за холодов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныВООЗВойна в Украине