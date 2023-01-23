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ВООЗ передала Україні партію автомобілів невідкладної допомоги (фото)

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Україна, Понеділок 23 січня 2023 21:00
ВООЗ передала Україні партію автомобілів невідкладної допомоги (фото) Фото: ВООЗ передала Україні партію автомобілів невідкладної допомоги (facebook.com/moz.uk)
Автор: Дмитро Браславський

Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я передало Україні 26 автомобілів невідкладної допомоги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства охорони здоров'я України.

Ці 26 автомобілів невідкладної допомоги використовуватимуть для забезпечення потреб пацієнтів у сфері охорони здоров’я під час війни.

"Це 6 автомобілів для перевезення пацієнтів та 20 реанімобілів, обладнаних кисневими балонами, дефібриляторами, транспортними апаратами ШВЛ та іншим медичним обладнанням, що дозволяє транспортувати тяжкопоранених пацієнтів до закладів охорони здоров’я", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві зазначили, що починаючи з 24 лютого 2022 року, ВООЗ та її партнери передали Україні понад 30 автомобілів швидкої допомоги. Ще більше планується надати протягом року. Пожертва стала можливою завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу.

Нагадаємо, що представник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Україні Ярно Хабіхт, заявив, що близько чверті населення України, а це майже 10 мільйонів людей, можуть страждати від психічних розладів через війну Росії проти України.

Також директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге заявляв, що мільйони українців будуть змушені залишити домівки через холоди.

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