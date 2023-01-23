ВОЗ передала Украине партию автомобилей неотложной помощи (фото)
Бюро Всемирной организации здравоохранения передало Украине 26 автомобилей неотложной помощи
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства здравоохранения Украины.
Эти 26 автомобилей срочной помощи будут использовать для обеспечения потребностей пациентов в сфере здравоохранения во время войны.
"Это 6 автомобилей для перевозки пациентов и 20 реанимобилей, оборудованных кислородными баллонами, дефибрилляторами, транспортными аппаратами ИВЛ и другим медицинским оборудованием, позволяющим транспортировать тяжелораненых пациентов в учреждения здравоохранения", - говорится в сообщении.
В Министерстве отметили, что начиная с 24 февраля 2022 года, ВОЗ и ее партнеры передали Украине более 30 автомобилей скорой помощи. Еще больше планируется предоставить в течение года. Пожертвование стало возможным благодаря финансовой поддержке Европейского Союза.
Напомним, что представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт заявил, что около четверти населения Украины, а это почти 10 миллионов человек, могут страдать от психических расстройств из-за войны России против Украины.
Также директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявлял, что миллионы украинцев будут вынуждены покинуть дома из-за холодов.
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