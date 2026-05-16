У ВООЗ хочуть поставити кліматичну кризу на один рівень із Covid за загрозою смертності

Із такою заявою виступила незалежна пан’європейська комісія з питань клімату та здоров’я, скликана ВООЗ. У своєму звіті експерти дійшли висновку, що масштаби загрози вже відповідають критеріям "надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я, що має міжнародне значення" - Pheic. Саме такий статус раніше отримували Covid-19 та Mpox.

У звіті наголошується, що кліматична криза безпосередньо впливає на здоров’я людей через хвилі спеки, повені, пожежі, забруднення повітря, продовольчу нестабільність та поширення небезпечних інфекційних хвороб, зокрема денге та чикунгуньї.

Колишня прем’єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоттір, яка очолювала комісію, заявила, що зміна клімату вже стала загрозою для виживання людства.

"Кліматична криза, можливо, не є пандемією, але це все одно надзвичайна ситуація у сфері громадського здоров’я, яка загрожує самому здоров’ю та виживанню людства. І якщо ми не будемо діяти швидше та комплексніше, ще багато мільйонів людей можуть померти або зіткнутися з хворобами, що змінять їхнє життя", - наголосила вона.

Професор Лондонської школи гігієни та тропічної медицини Ендрю Хейнс, який є головним науковим радником комісії, заявив, що ВООЗ уже визнавала зміну клімату серйозною загрозою для людства, однак тепер настав час перейти до рішучіших дій.

"Якщо ми продовжимо викидати парникові гази в нинішніх обсягах, це посилить ризики для здоров’я як нинішнього, так і майбутніх поколінь", - додав він.

У доповіді також міститься заклик до урядів припинити субсидування викопного палива. За оцінками комісії, лише у Європі така політика щороку прямо пов’язана приблизно із 600 тисячами передчасних смертей.

Згідно зі звітом, країни Європи витрачають близько 444 млрд євро на рік на підтримку нафтової та газової галузей. У 12 країнах ці витрати вже перевищили 10% усіх національних витрат на охорону здоров’я, а у чотирьох державах - навіть перевищили весь бюджет медицини.

"Це не є стійкою енергетичною політикою. Це, скоріше, провал у сфері охорони здоров’я", - заявила Якобсдоттір.

Вона також попередила, що нові субсидії для викопного палива та плани окремих країн розширити видобуток нафти й газу через кризу навколо Ірану можуть мати "катастрофічні наслідки" для здоров’я людей.

Що заявили у ВООЗ

Регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клуге підтримав рекомендації комісії та заявив, що кліматична криза вже давно перестала бути лише екологічною проблемою.

За його словами, війна в Україні та конфлікти на Близькому Сході показали, наскільки залежність від викопного палива впливає на системи охорони здоров’я, постачання продовольства та стабільність суспільств.

"Аргументи на користь негайних дій щодо клімату не обмежуються лише екологічними міркуваннями. Це одночасно аргументи безпеки, охорони здоров’я та економіки. І це моральний імператив", - заявив Клуге.