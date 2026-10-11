UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

ВООЗ досі не знає, від чого померла лаборантка протичумного інституту в Іркутську

06:47 11.10.2026 Нд
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: у ВООЗ не виявили ознак поширення інфекції (Getty Images)

Причина пневмонії, від якої в Іркутську померла 28-річна працівниця протичумного інституту, досі невідома. Випадків чуми не зареєстровано, а ознак поширення інфекції не виявили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та заяву Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Дані організація отримала від російського санітарного регулятора. Аналізи самої лаборантки та людей, які з нею контактували, не показали небезпечних збудників, на які їх перевіряли. Контактні особи досі не мають симптомів, а нових випадків тяжкої пневмонії, пов'язаних із цим, не зафіксували.

"ВООЗ не виявила доказів триваючої передачі інфекції, пов'язаної з цією подією. Ключовою невизначеністю залишається відсутність підтвердженого діагнозу в померлої працівниці лабораторії", - йдеться в заяві організації.

Російська влада запевняє, що жінка мала всі необхідні щеплення, а в її організмі не знайшли мікроорганізмів, з якими вона працювала. 8 жовтня в Росії заявили, що завершили перевірку всіх контактних осіб і передали ВООЗ повну інформацію.

Російські ЗМІ назвали ім'я загиблої: Дар'я Шипілова.

Лаборантка Іркутського протичумного інституту померла 2 жовтня. Місцеві ЗМІ тоді писали, що за тиждень до смерті вона нібито розбила пробірку зі збудником легеневої чуми, а глава сусідньої Бурятії публічно заявив про смерть саме від чуми. Близько 200 людей, які з нею контактували, помістили на карантин.

Історія швидко набула міжнародного резонансу. Посольство США в Москві оприлюднило попередження для американців, а президент Дональд Трамп пообіцяв Росії допомогу і анонсував розмову з російським диктатором Володимиром Путіним на цю тему.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяВОЗ