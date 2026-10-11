ВООЗ досі не знає, від чого померла лаборантка протичумного інституту в Іркутську

Дані організація отримала від російського санітарного регулятора. Аналізи самої лаборантки та людей, які з нею контактували, не показали небезпечних збудників, на які їх перевіряли. Контактні особи досі не мають симптомів, а нових випадків тяжкої пневмонії, пов'язаних із цим, не зафіксували.

"ВООЗ не виявила доказів триваючої передачі інфекції, пов'язаної з цією подією. Ключовою невизначеністю залишається відсутність підтвердженого діагнозу в померлої працівниці лабораторії", - йдеться в заяві організації.

Російська влада запевняє, що жінка мала всі необхідні щеплення, а в її організмі не знайшли мікроорганізмів, з якими вона працювала. 8 жовтня в Росії заявили, що завершили перевірку всіх контактних осіб і передали ВООЗ повну інформацію.

Російські ЗМІ назвали ім'я загиблої: Дар'я Шипілова.