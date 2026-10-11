ВООЗ до сих пор не знает, от чего умерла лаборантка противочумного института в Иркутске

Данные организация получила от российского санитарного регулятора. Анализы самой лаборантки и контактировавших с ней людей не показали опасных возбудителей, на которые их проверяли. У контактных лиц до сих пор нет симптомов, а новых случаев тяжелой пневмонии, связанных с этим, не зафиксировали.

"ВОЗ не выявила доказательств продолжающейся передачи инфекции, связанной с этим событием. Ключевой неопределенностью остается отсутствие подтвержденного диагноза у умершей работницы лаборатории", - говорится в заявлении организации.

Российские власти уверяют, что у женщины были все необходимые прививки, а в ее организме не нашли микроорганизмов, с которыми она работала. 8 октября в России заявили, что завершили проверку всех контактных лиц и передали ВОЗ полную информацию.

Российские СМИ назвали имя погибшей: Дарья Шипилова.