ВООЗ досі не знає, від чого померла лаборантка протичумного інституту в Іркутську
Причина пневмонії, від якої в Іркутську померла 28-річна працівниця протичумного інституту, досі невідома. Випадків чуми не зареєстровано, а ознак поширення інфекції не виявили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та заяву Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Дані організація отримала від російського санітарного регулятора. Аналізи самої лаборантки та людей, які з нею контактували, не показали небезпечних збудників, на які їх перевіряли. Контактні особи досі не мають симптомів, а нових випадків тяжкої пневмонії, пов'язаних із цим, не зафіксували.
"ВООЗ не виявила доказів триваючої передачі інфекції, пов'язаної з цією подією. Ключовою невизначеністю залишається відсутність підтвердженого діагнозу в померлої працівниці лабораторії", - йдеться в заяві організації.
Російська влада запевняє, що жінка мала всі необхідні щеплення, а в її організмі не знайшли мікроорганізмів, з якими вона працювала. 8 жовтня в Росії заявили, що завершили перевірку всіх контактних осіб і передали ВООЗ повну інформацію.
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Лаборантка Іркутського протичумного інституту померла 2 жовтня. Місцеві ЗМІ тоді писали, що за тиждень до смерті вона нібито розбила пробірку зі збудником легеневої чуми, а глава сусідньої Бурятії публічно заявив про смерть саме від чуми. Близько 200 людей, які з нею контактували, помістили на карантин.
Історія швидко набула міжнародного резонансу. Посольство США в Москві оприлюднило попередження для американців, а президент Дональд Трамп пообіцяв Росії допомогу і анонсував розмову з російським диктатором Володимиром Путіним на цю тему.