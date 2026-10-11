ua en ru
Нд, 11 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

ВООЗ досі не знає, від чого померла лаборантка протичумного інституту в Іркутську

06:47 11.10.2026 Нд
2 хв
aimg Катерина Коваль
ВООЗ досі не знає, від чого померла лаборантка протичумного інституту в Іркутську Фото: у ВООЗ не виявили ознак поширення інфекції (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Причина пневмонії, від якої в Іркутську померла 28-річна працівниця протичумного інституту, досі невідома. Випадків чуми не зареєстровано, а ознак поширення інфекції не виявили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та заяву Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Дані організація отримала від російського санітарного регулятора. Аналізи самої лаборантки та людей, які з нею контактували, не показали небезпечних збудників, на які їх перевіряли. Контактні особи досі не мають симптомів, а нових випадків тяжкої пневмонії, пов'язаних із цим, не зафіксували.

"ВООЗ не виявила доказів триваючої передачі інфекції, пов'язаної з цією подією. Ключовою невизначеністю залишається відсутність підтвердженого діагнозу в померлої працівниці лабораторії", - йдеться в заяві організації.

Російська влада запевняє, що жінка мала всі необхідні щеплення, а в її організмі не знайшли мікроорганізмів, з якими вона працювала. 8 жовтня в Росії заявили, що завершили перевірку всіх контактних осіб і передали ВООЗ повну інформацію.

Російські ЗМІ назвали ім'я загиблої: Дар'я Шипілова.

Лаборантка Іркутського протичумного інституту померла 2 жовтня. Місцеві ЗМІ тоді писали, що за тиждень до смерті вона нібито розбила пробірку зі збудником легеневої чуми, а глава сусідньої Бурятії публічно заявив про смерть саме від чуми. Близько 200 людей, які з нею контактували, помістили на карантин.

Історія швидко набула міжнародного резонансу. Посольство США в Москві оприлюднило попередження для американців, а президент Дональд Трамп пообіцяв Росії допомогу і анонсував розмову з російським диктатором Володимиром Путіним на цю тему.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація ВОЗ
Новини
Україна найближчими днями отримає від Фінляндії амуніцію для F-16
Україна найближчими днями отримає від Фінляндії амуніцію для F-16
Аналітика
Чи залишиться Україна без супутникового звʼязку: інтервʼю з постачальником Starlink в Україні
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чи залишиться Україна без супутникового звʼязку: інтервʼю з постачальником Starlink в Україні