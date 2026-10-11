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ВООЗ до сих пор не знает, от чего умерла лаборантка противочумного института в Иркутске

06:47 11.10.2026 Вс
2 мин
aimg Екатерина Коваль
ВООЗ до сих пор не знает, от чего умерла лаборантка противочумного института в Иркутске Фото: в ВОЗ не выявили признаков распространения инфекции (Getty Images)
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Причина пневмонии, от которой в Иркутске умерла 28-летняя работница противочумного института, до сих пор неизвестна. Случаев чумы не зарегистрировано, а признаки распространения инфекции не выявили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и заявление Всемирной организации здравоохранения.

Данные организация получила от российского санитарного регулятора. Анализы самой лаборантки и контактировавших с ней людей не показали опасных возбудителей, на которые их проверяли. У контактных лиц до сих пор нет симптомов, а новых случаев тяжелой пневмонии, связанных с этим, не зафиксировали.

"ВОЗ не выявила доказательств продолжающейся передачи инфекции, связанной с этим событием. Ключевой неопределенностью остается отсутствие подтвержденного диагноза у умершей работницы лаборатории", - говорится в заявлении организации.

Российские власти уверяют, что у женщины были все необходимые прививки, а в ее организме не нашли микроорганизмов, с которыми она работала. 8 октября в России заявили, что завершили проверку всех контактных лиц и передали ВОЗ полную информацию.

Российские СМИ назвали имя погибшей: Дарья Шипилова.

Лаборантка Иркутского противочумного института скончалась 2 октября. Местные СМИ тогда писали, что за неделю до смерти она якобы разбила пробирку с возбудителем легочной чумы, а глава соседней Бурятии публично заявил о смерти именно от чумы. Около 200 контактировавших с ней людей поместили на карантин.

История быстро приобрела международный резонанс. Посольство США в Москве обнародовало предупреждение для американцев, а президент Дональд Трамп пообещал России помощь и анонсировал разговор с российским диктатором Владимиром Путиным на эту тему.

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