Вооруженные столкновения между сторонниками и противниками "Хезболлы" в Ливане: погибли 5 человек
Фото: исламистская организация "Хезболла" (twitter.com/AngieMongolia)
Вооруженные столкновения между сторонниками и противниками "Хезболлы" в Ливане: погибли 5 человек. Также ранены 10 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.
Столкновение произошло во время похорон одного из сторонников "Хезболлы" на юге Бейрута.
"Власти Ливана проводят работу по снижению напряженности в регионе, где были развернуты военные", - говорится в сообщении.
Красный крест, в свою очередь, призывает к прекращению огня, чтобы раненные могли получить помощь.