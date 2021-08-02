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Вооруженные столкновения между сторонниками и противниками "Хезболлы" в Ливане: погибли 5 человек

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Ливан, Понедельник 02 августа 2021 07:30
Вооруженные столкновения между сторонниками и противниками "Хезболлы" в Ливане: погибли 5 человек Фото: исламистская организация "Хезболла" (twitter.com/AngieMongolia)
Автор: РБК-Украина

Вооруженные столкновения между сторонниками и противниками "Хезболлы" в Ливане: погибли 5 человек. Также ранены 10 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Столкновение произошло во время похорон одного из сторонников "Хезболлы" на юге Бейрута.

"Власти Ливана проводят работу по снижению напряженности в регионе, где были развернуты военные", - говорится в сообщении.

Красный крест, в свою очередь, призывает к прекращению огня, чтобы раненные могли получить помощь.

Напомним, что "Хезболла" вывозила в Европу аммиачную селитру для подготовки терактов.

Также США нанесли авиаудар по объектам проиранских группировок на границе Сирии и Ирака.

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