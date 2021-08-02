Збройні сутички між прихильниками і противниками "Хезболли" в Лівані: загинули 5 людей
Фото: ісламістська організація "Хезболла" (twitter.com/AngieMongolia)
Збройні сутички між прихильниками і противниками "Хезболли" в Лівані: загинули 5 людей. Також поранено 10 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.
Зіткнення сталося під час похорону одного з прихильників "Хезболли" на півдні Бейрута.
"Влада Лівану проводить роботу зі зниження напруженості в регіоні, де були розгорнуті військові", - йдеться в повідомленні.
Червоний Хрест, у свою чергу, закликає до припинення вогню, щоб поранені могли отримати допомогу.