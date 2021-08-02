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Збройні сутички між прихильниками і противниками "Хезболли" в Лівані: загинули 5 людей

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Ліван, Понеділок 02 серпня 2021 07:30
Збройні сутички між прихильниками і противниками "Хезболли" в Лівані: загинули 5 людей Фото: ісламістська організація "Хезболла" (twitter.com/AngieMongolia)
Автор: РБК-Україна

Збройні сутички між прихильниками і противниками "Хезболли" в Лівані: загинули 5 людей. Також поранено 10 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Зіткнення сталося під час похорону одного з прихильників "Хезболли" на півдні Бейрута.

"Влада Лівану проводить роботу зі зниження напруженості в регіоні, де були розгорнуті військові", - йдеться в повідомленні.

Червоний Хрест, у свою чергу, закликає до припинення вогню, щоб поранені могли отримати допомогу.

Нагадаємо, що "Хезболла" вивозила в Європу аміачну селітру для підготовки терактів.

Також США завдали авіаудару по об'єктах проіранських угруповань на кордоні Сирії та Іраку.

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Ливан Хезболла
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