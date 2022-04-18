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Из-за вооруженной агрессии России в Украине погибли уже 205 детей

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Украина, Понедельник 18 апреля 2022 08:24
Из-за вооруженной агрессии России в Украине погибли уже 205 детей Фото: в Украине погибли 205 детей (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Жертвами войны России против Украины стали уже 205 детей. Еще 362 ребенка получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области - 117, Киевской - 107, Харьковской - 91, Черниговской - 54, Херсонской - 43, Николаевской - 40, Луганской - 36, Запорожской - 23, Сумской - 16, Житомирской - 15, а также в столице - 16.

Кроме того, из-за массовых обстрелов Россией украинских населенных пунктов повреждены 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью.

Напомним, вчера российские оккупанты обстреляли центр Харькова. В результате погибли 5 человек, еще 13 получили ранения.

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