Из-за вооруженной агрессии России пострадали более 647 украинских детей

С начала полномасштабной войны России против Украины пострадали более 647 детей. Жертвами стали более 220 несовершеннолетних, еще 420 - получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 139, Киевской - 116, Харьковской - 99, Черниговской - 68, Херсонской - 48, Луганской - 45, Николаевской - 44, Запорожской - 28, Сумской - 17, Житомирской - 15, а также в Киеве - 16.

Кроме того, из-за массовых обстрелов Россией украинских населенных пунктов повреждены 1748 учебных заведений, из них 144 разрушены полностью.

Отмечается, что данные цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных и освобожденных территориях.