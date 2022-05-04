Кабмин увеличил помощь детям, за которых не платят алименты

Кабинет министров внес изменения в Порядок назначения и выплаты временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место проживания их неизвестно. Максимальная сумма помощи составит 2618 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Решением правительства определено, что временная государственная помощь будет назначаться с учетом материального положения семьи, в которой воспитывается ребенок, в размере, равном разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев, но не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Максимальный размер временной помощи для детей в возрасте до 6 лет составит 2100 грн, для детей в возрасте от 6 до 18 лет 2618 грн.

Также будет проведен с 1 января 2022 года перерасчет размера временной государственной помощи, выплата которой была проведена в январе 0 мае 2022 года, с учетом выплаченных сумм этой помощи.

Напомним, в январе Верховная рада увеличила минимальный размер алиментов на ребенка. В частности, предусмотрено, что минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка, который взимается с ее матери, отца, не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста для обеспечения его развития.