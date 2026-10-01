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"Вони завжди з нами": спецпідрозділ ГУР "Артан" вшанував полеглих побратимів

16:06 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Василина Копитко
"Вони завжди з нами": спецпідрозділ ГУР "Артан" вшанував полеглих побратимів У День захисників і захисниць "Артан" вшанував загиблих побратимів (скриншот із відео)
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Спецпідрозділ ГУР МО України "Артан" у День захисників і захисниць України вшанував пам’ять побратимів, які загинули у війні.

Про це пише РБК-Україна із посиланням повідомлення спецпідрозіду "Артан" у Telegram.

Пам'яті полеглих

У підрозділі зазначили, що полеглі воїни залишаються частиною "Артану" та продовжують впливати на його бійців.

"Їх немає поруч, але вони - завжди з нами. У наших рухах, звичках, рішеннях. У тому, як ми працюємо. І в тому, заради чого повертаємося", - йдеться у дописі спецпідрозділу.

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В "Артані" також нагадали, що його бійці не готувалися до війни з дитинства. За словами військових, вони були добровольцями, які піднялися на захист своїх домівок, а згодом пройшли тривалий шлях підготовки та бойової роботи.

"На довгому шляху ми втратили багатьох побратимів. Але кожен із них - досі з нами. У наших рухах, звичках, рішеннях. У тому, як ми працюємо. У тому, заради чого повертаємося. За себе, за своїх, за тих, хто віддав за свободу життя", - зазначили в підрозділі.

Раніше ми ділились нашим інтерв'ю із командиром екіпажу безпілотних систем спецпідрозділу Департаменту активних дій ГУР МО України "Артан" бійцем "Гоцом" про те, як дрони змінили війну.

Читайте також наше інтерв'ю із розвідником ГУР із позивним "Ван Торн" про підготовку до операцій, специфіку роботи диверсійних груп та особисту історію.

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