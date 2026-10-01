"Вони завжди з нами": спецпідрозділ ГУР "Артан" вшанував полеглих побратимів
Спецпідрозділ ГУР МО України "Артан" у День захисників і захисниць України вшанував пам’ять побратимів, які загинули у війні.
Про це пише РБК-Україна із посиланням повідомлення спецпідрозіду "Артан" у Telegram.
Пам'яті полеглих
У підрозділі зазначили, що полеглі воїни залишаються частиною "Артану" та продовжують впливати на його бійців.
"Їх немає поруч, але вони - завжди з нами. У наших рухах, звичках, рішеннях. У тому, як ми працюємо. І в тому, заради чого повертаємося", - йдеться у дописі спецпідрозділу.
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В "Артані" також нагадали, що його бійці не готувалися до війни з дитинства. За словами військових, вони були добровольцями, які піднялися на захист своїх домівок, а згодом пройшли тривалий шлях підготовки та бойової роботи.
"На довгому шляху ми втратили багатьох побратимів. Але кожен із них - досі з нами. У наших рухах, звичках, рішеннях. У тому, як ми працюємо. У тому, заради чого повертаємося. За себе, за своїх, за тих, хто віддав за свободу життя", - зазначили в підрозділі.
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