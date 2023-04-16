Вони отримують зірочки, а ми тут як м'ясо. В ГУР опублікували скарги окупантів на командування

Російський військовослужбовець поскаржився дружині на несправедливість з просуванням по службі та умови лікування поранених.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки України.
Спочатку він поскаржився, що російським військовим не вистачає алкоголю і тому вони самі його виготовляють, бо бояться купувати у місцевих. Окрім цього він розповів, що командування нібито не справедливо присвоює собі їх заслуги.
"Ми тут замість піхоти, а вони заїхали на дві години, полежали, їм байдуже. Вони собі зірочок наклепали, хто був капітаном - тепер майор, хто був майором - тепер полкан. Коштом нас вони їх отримують", - говорить росіянин.
Окупант говорить, що у випадку відмови йти воювати їх оголошують дезертирами. А єдиний спосіб залишити фронт - померти або отримати поранення.
Нагадаємо, ми повідомляли, що на тимчасово окупованій території Херсонської області російська армія під приводом "обшуків" влаштувала масові пограбування будинків місцевих жителів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.