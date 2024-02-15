"Вони не хочуть йти до ТЦК". У Мінцифри вказали на головну проблему із бронею ІТ-фахівців

"Вони не хочуть йти до ТЦК, і що робити з цим ніхто не знає. Сьогодні існує, може, і не дуже проста, але зрозуміла система бронювання. Для критичних компаній бронюється 50% військовозобов'язаних", - сказав він.

За його словами, обговорення відсоткової кількості броньованих стало "тяжким компромісом" - військові хотіли менше відсотка, а Мінцифра - більше.

"Ми не можемо сьогодні дозволити бронювати 100% - хто ж тоді воюватиме? У військових є на це запит", – додав заступник глави міністерства.

Чому не бронюють ФОП?

За законом бронювати ФОПи не можна, а щодо гіг-контракторів відмовили в Міноборони по причині того, що вони не бачать їх спеціальностей.

"Якщо людина працює на гіг-контракті, він закінчується, то вона може написати заяву та перейти на штатну позицію", - пояснив Борняков.

При цьому, за його словами, наявність статусу резидента Дія.City спрощує набуття статусу критичної компанії та бронювання співробітників.

Бронь від мобілізації

Під час дії військового стану в Україні мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. Але є працівники критично важливих компаній, органів державної влади, які можуть бути заброньовані від мобілізації.

Зокрема, раніше, як писало РБК-Україна, в Міністерстві економіки України розглядали можливість бронювання від мобілізації ФОП та гіг-фахівців.