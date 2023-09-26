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"Вони ж діти". УЄФА цинічно повернув російські юнацькі команди в змагання

Фото: Збірна Росії U-17 незабаром гратиме в турнірах УЄФА (rfs.ru)
Автор: Антон Федорців

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) несподівано вирішив негайно повернути на міжнародну арену збірну Росії U-17. Раніше керівництво організації запевняло, що російські команди будуть відсторонені до завершення війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Союз допустив до змагань збірні Росії у віковій категорії 17 років. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет УЄФА на засіданні в кіпрському Лімассолі.

Відтепер усі російські команди U-17 зможуть змагатися під егідою організації. Більше того, рішення прямо вплине на нинішній сезон. У змаганнях, де вже провели жеребкування, наприклад кваліфікації до Євро-2024 серед 17-річних, Росію повинні додати в список учасників.

"УЄФА усвідомлює, що дітей не можна карати за дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих, і твердо переконаний, що футбол ніколи не повинен переставати надсилати послання миру та надії. Особливо сумно від того, що через тривалий конфлікт покоління неповнолітніх позбавлене права змагатися в міжнародному футболі", – йдеться в блюзнірській заяві союзу.

Раніше президент УЄФА Чеферін запевняв, що функціонери "навіть не можуть обговорювати" повернення російських команд на міжнародну арену. Зокрема, російські клуби не виступають у єврокубках, а збірна не потрапила у кваліфікацію до Євро-2024. Паралельно ФІФА вигнала Росію з відбору до ЧС-2022.

До слова, раніше "Шахтар" U-19 зазнав розгрому від "Порту" U-19 у Юнацькій лізі УЄФА.

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