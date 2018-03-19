В Волынской области задержали ОПГ, причастную к совершению тяжких преступлений

В Волынской области полиция задержала группу злоумышленников, причастных к совершению тяжких преступлений. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Четырем жителям Луцка в возрасте от 31 до 36 лет объявили о подозрении в совершении незаконного завладения автотранспортом, лишения свободы, разбойного нападения и вымогательства. Их задержали.

"Полицейские установили, что четверо злоумышленников незаконно лишили свободы 33-летнего и 40-летнего жителей Луцка. Кроме этого, полицейские выяснили, что правонарушители причастны также к совершению в отношении потерпевших разбойного нападения, вымогательства, а также незаконного завладения транспортным средством", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Национальной полиции

С места происшествия полицейские изъяли пистолет Zoraki с патронами, несколько молотков, мобильные телефоны, деньги.

Пострадавших госпитализировали.

Напомним, 4 февраля в Нацполиции анонсировали создание подразделения по борьбе с организованной преступностью. Подразделение будет сформировано до конца года.