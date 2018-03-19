У Волинській області затримали групу зловмисників, причетних до вчинення тяжких злочинів

У Волинській області поліція затримала групу зловмисників, причетних до вчинення тяжких злочинів. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Чотирьом жителям Луцька віком від 31 до 36 років оголосили про підозру у вчинені незаконного заволодіння автотранспортом, позбавлення волі, розбійного нападу та вимагання. Їх затримали.

"Поліцейські встановили, що четверо зловмисників незаконно позбавили волі 33-річного та 40-річного жителів Луцька. Окрім цього, поліцейські з’ясували, що правопорушники причетні також до вчинення щодо потерпілих розбійного нападу, вимагання, а також незаконного заволодіння транспортним засобом", - йдеться у повідомленні.

Фото: прес-служба Національної поліції

З місця пригоди поліцейські вилучили пістолет Zoraki з набоями, декілька молотків, мобільні телефони, гроші.

Потерпілих госпіталізували.

Нагадаємо, 4 лютого у Нацполіції анонсували створення підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю. Підрозділ буде сформовано до кінця року.