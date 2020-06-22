В Волынской области ужесточают карантин

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Дополнительные ограничения вводятся с сегодняшнего дня

Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила усилить карантинные меры в Волынской области. Дополнительные ограничения вводятся с сегодняшнего дня.

Об этом сообщает пресс-служба Волынской ОГА.

Так, с 22 июня на территории области усиливаются меры путем запрета:

работы заведений общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров (кроме расположенных в них магазинов), деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры;

осуществления регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в межобластном сообщении;

проведения религиозных мероприятий с участием более десяти человек;

работы дошкольных учебных заведений.

В то же время разрешена работа заведений общепита на летних площадках, в том числе под тентами, на верандах, при условии соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещения не более четырех клиентов за одним столом (без учета детей до 14 лет).

Также разрешается деятельность по предоставлению услуг по осуществлению адресной доставки заказов и заказов на вынос при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты (включая защиту лица, глаз, рук) и использования посетителями, кроме времени приема пищи, респираторов или защитных масок.

Кроме того, в отдельных районах, где обнаружены вспышки COVID-19, будут принимать дополнительные меры для недопущения распространения инфекции. Среди таких районов - Ратновский и Камень-Каширский.

Напомним, в Украине подтвердили 681 новый случай COVID-19.

Кроме того, с 22 июня вступила в силу новая методология оценивания эпидситуации в регионах.

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Автор: РБК-Украина