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У Волинській області посилюють карантин

Новини » Суспільство     22.06.2020 - 18:56
У Волинській області посилюють карантин
Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Додаткові обмеження вводяться з сьогоднішнього дня

Регіональна комісія з питань ТЕБ та НС вирішила посилити карантинні заходи у Волинській області. Додаткові обмеження вводяться відсьогодні.

Про це повідомляє прес-служба Волинської ОДА.

Так, з 22 червня на території області посилюються заходи шляхом заборони:

  • роботи закладів громадського харчування (ресторанів, кафе і т.п.), торгово-розважальних центрів (крім розташованих у них магазинів), діяльність установ, що надають послуги з розміщення, установ розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури;
  • здійснення регулярних і нерегулярних пасажирських перевезень в міжобласному сполученні;
  • проведення релігійних заходів за участю більше ніж десять осіб;
  • роботи дошкільних навчальних закладів

Водночас дозволена робота закладів громадського харчування на літніх майданчиках, в тому числі під тентами, на верандах, за умови дотримання відстані не менше 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами і розміщення не більше чотирьох клієнтів за одним столом (без урахування дітей до 14 років).

Також дозволяється діяльність з надання послуг щодо здійснення адресної доставки замовлень і замовлень на винос за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (включаючи захист особи, очей, рук) і використання відвідувачами, крім часу прийому їжі, респіраторів або захисних масок.

Крім того, в окремих районах, де виявлено спалах COVID-19, будуть приймати додаткові заходи для недопущення розповсюдження інфекції. Серед таких районів - Ратнівський, Камінь-Каширський.

Нагадаємо, в Україні підтвердили 681 новий випадок COVID-19.

Крім того, з 22 червня набрала чинності нова методологія оцінювання епідситуації в регіонах.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Волынская областькарантин
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