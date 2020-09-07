В Волынской области произошло ДТП с микроавтобусом, один погибший и 6 пострадавших

Фото: аварийный знак (РБК-Украина)

На автодороге Устилуг-Луцк-Ровно в селе Струмовка (Волынская область) произошло дорожно-транспортное происшествие с микроавтобусом. В результате аварии погибла женщина и еще шесть человек пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как отмечается, столкнулись Mercedes-Benz E320 и Mercedes Vito. 5 участников ДТП сейчас находятся в больнице.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Водителя Mercedes-Benz E320 задержали.

Фото: место ДТП (vl.npu.gov.ua)

Напомним, в Одесской области в ДТП пострадали 6 человек, среди них дети.

Кроме того, в Кривом Роге автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе; за рулем автомобиля находился сын кандидата в мэры города.

РБК-Украина писало, что в Николаевской области произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков.