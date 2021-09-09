ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украли 1,2 млн гривен на строительстве амбулаторий. В Волынской области разоблачили "схему"

Новина українською →
Волынская область, Четверг 09 сентября 2021 14:06
Украли 1,2 млн гривен на строительстве амбулаторий. В Волынской области разоблачили "схему" Фото: в Волынской области разворовывали деньги на строительстве амбулаторий (mvs.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Волынской области разоблачили коррупционную схему на 1,2 млн гривен во время строительства центров первичной медико-санитарной помощи. Среди подозреваемых - чиновник Волынской ОГА и генподрядчик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МВД.

Известно, что средства из госбюджета и кредитные средства Европейского банка выделялись для строительства двух районных амбулаторий.

Во время проведения тендера на проведение строительных работ победу одержало подконтрольное общество - между ним и Департаментом Волынской ОГА были заключены соответствующие договоры.

Однако, по информации правоохранителей, в акты выполненных работ вносились недостоверные сведения об их объемах и стоимости.

После чего, на основании этих документов проводились расчеты с генподрядчиком.

Так, на момент проведения расчетов за работы, часть из них фактически не была выполнена, а другая часть - вообще не выполнялась.

В результате действий фигурантов на строительстве двух амбулаторий было присвоено более 1,2 млн грн средств госбюджета.

Правоохранители провели санкционированные обыски по местам проживания фигурантов, в административных помещениях Департамента Волынской ОГА и в офисе общества.

Впоследствии фигурантам дела сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Фото: в Волынской области разворовывали деньги на строительстве амбулаторий (mvs.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины коррупция Волынская область
NEWS
Карантин по-новому. Два сертификата и QR-код на входе: что планирует Минздрав
Карантин по-новому. Два сертификата и QR-код на входе: что планирует Минздрав
DAILY
Не только "Джавелины". Какое американское оружие нужно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Не только "Джавелины". Какое американское оружие нужно Украине