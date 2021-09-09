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Вкрали 1,2 млн гривень на будівництві амбулаторій. У Волинській області викрили "схему"

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Волинська область, Четвер 09 вересня 2021 14:06
Вкрали 1,2 млн гривень на будівництві амбулаторій. У Волинській області викрили "схему" Фото: у Волинській області розкрадали гроші на будівництві амбулаторій (mvs.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Волинській області викрили корупційну схему на 1,2 млн гривень під час будівництва центрів первинної медико-санітарної допомоги. Серед підозрюваних - посадовець Волинської ОДА та генпідрядник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МВС.

Відомо, що кошти з держбюджету та кредитні кошти Європейського банку виділялися для будівництва двох районних амбулаторій.

Під час проведення тендеру на проведення будівельних робіт перемогу отримало підконтрольне товариство - між ним і Департаментом Волинської ОДА були укладені відповідні договори.

Однак, за інформацією правоохоронців, до актів виконаних робіт вносилися недостовірні відомості про їх обсяги та вартість.

Після чого, на підставі цих документів проводилися розрахунки з генпідрядником.

Так, на момент проведення розрахунків за роботи, зазначені в актах, частина з них фактично не була виконана, частина - взагалі не виконувалася.

Внаслідок дій фігурантів на будівництві двох амбулаторій було привласнено понад 1,2 млн грн коштів державного бюджету.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів, в адміністративних приміщеннях Департаменту Волинської ОДА та офісі товариства.

Згодом фігурантам справи було повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) ККУ.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Фото: у Волинській області розкрадали гроші на будівництві амбулаторій (mvs.gov.ua)

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