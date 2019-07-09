ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ЕС обеспокоены вопросом контрабандных потоков через Украину

Новости » Политика    09.07.2019 - 15:44
В ЕС обеспокоены вопросом контрабандных потоков через Украину
Фото: Алексей Гончарук (Униан)

Украина за годы независимости превратилась в мировой хаб контрабанды

Представителей Европейского союза обеспокоил вопрос потоков контрабанды, которые проходят через Украину. Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Алексей Гончарук во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Украина за годы независимости превратилась в мировой хаб контрабанды.

"За годы независимости Украина превратилась в мировой хаб для контрабанды. Контрабандные сигареты для того, чтобы попасть в Европу через Украину проходят по всему миру: это и ОАЭ, и Беларусь, и Молдова, и Китай, и неподконтрольные территории. Испечь глобальный", - заявил Гончарук. 

Также он отметил, что Украина является инструментом для контрабандного потока табачных изделий в Европу. 

"Украина стала инструментом для нелегального потока сигарет в Европу. Это создает проблемы как в Украине с неуплатой налогов, так и для наших коллег в ЕС. Это является одним из вопросов, которые они постоянно поднимали во время наших международных встреч", - отметил Гончарук.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев заявил, что на данный момент приоритетной задачей в работе АМКУ является установление четких и прозрачных правил коммерческой деятельности на рынке табачных изделий.

По данным Всемирной таможенной организации, в 2016 году Украина стала первой по объему нелегального ввоза сигарет в Евросоюз - почти 40% контрабандных табачных изделий поступает в Европейский союз из Украины. Ежегодный оборот теневого табачного рынка оценивается в 450 млн долларов.

Министры ЕС одобрили кандидатуру Лагард на пост главы ЕЦБ ЕС обеспокоен решением Ирана превысить лимит на обогащение урана
Новости Украины Евросоюзконтрабанда
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь