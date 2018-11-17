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В Волынской обл. правонарушитель автомобилем наехал на пограничника

Новости » Происшествия    17.11.2018 - 16:31
В Волынской обл. правонарушитель автомобилем наехал на пограничника
Фото: пограничник (dpsu.gov.ua)

Правонарушителю удалось скрыться

В Волынской области в пятницу, 16 ноября, при попытке незаконного пересечения украинско-белорусской границы, правонарушитель совершил наезд на пограничника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как сообщается, водитель внедорожника Mitsubishi Pajero проигнорировав требование остановиться совершил наезд на пограничников отдела "Доманово".

"В результате наезда один пограничник получил телесные повреждения, а именно травму голени и пальцев правой ноги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после предупредительного выстрела в верх, правонарушитель развернул автомобиль и начал убегать в направлении населенного пункта Кортелисы Ратновского района.

"Чтобы остановить внедорожник военнослужащий наряда применил оружие по колесам автомобиля, но нарушителю удалось скрыться", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, до Ратновского отдела полиции направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 345 УК Украины "Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа".

В настоящее время продолжается поиск автомобиля и вероятно других лиц, причастных к этому правонарушению.

Напомним, ранее в Закарпатской области контрабандисты автомобилем на иностранной регистрации сбили пограничника. С места события военного доставили в реанимацию, где провели операцию.

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