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У Волинській обл. правопорушник автомобілем наїхав на прикордонника

Новини » Надзвичайні події    17.11.2018 - 16:31
У Волинській обл. правопорушник автомобілем наїхав на прикордонника
Фото: прикордонник (dpsu.gov.ua)

Правопорушнику вдалося втекти

У Волинській області у п'ятницю, 16 листопада, при спробі незаконного перетину українсько-білоруського кордону, правопорушник здійснив наїзд на прикордонника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як повідомляється, водій позашляховика Mitsubishi Pajero проігнорувавши вимогу зупинитися здійснив наїзд на прикордонників відділу "Доманове".

"У результаті наїзду один прикордонник отримав тілесні ушкодження, а саме – травму гомілки та пальців правої ноги", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після попереджувального пострілу в гору, правопорушник розвернув автомобіль та почав тікати в напрямку населеного пункту Кортеліси Ратнівського району.

"Щоб зупинити позашляховик військовослужбовець наряду застосував зброю по колесам автівки, але порушнику вдалося втекти", - розповіли у відомстві.

Крім того, до Ратнівського відділу поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого ст. 345 КК України "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу".

Наразі триває пошук автомобіля та ймовірно інших осіб, причетних до цього правопорушення.

Нагадаємо, раніше у Закарпатській області контрабандисти автомобілем на іноземній реєстрації збили прикордонника. З місця події військового доставили до реанімації, де провели операцію.

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